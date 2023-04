Pressekonferenz der Polizei Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Kriminalität Bundespolizei stellt Waffen bei Kontrollen in Hamburg sicher Von dpa | 16.04.2023, 14:19 Uhr

Bei Kontrollen am Hamburger Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Wochenende zahlreiche Waffen sichergestellt. Insgesamt kontrollierten die Beamten 960 Menschen und stellten 35 Verstöße fest. So wurden 15 Messer, eine Softair-Waffe sowie andere Gegenstände wie Pfeffersprays, Teleskop-Schlagstöcke, ein Brecheisen und Nagelscheren sichergestellt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.