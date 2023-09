Kriminalität Bundespolizei nimmt gesuchten Mann in Harburg fest Von dpa | 09.09.2023, 12:32 Uhr | Update vor 38 Min. Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein per Haftbefehl gesuchter 44-Jähriger ist in Hamburg-Harburg von der Bundespolizei vorübergehend festgenommen worden. Der Mann war am Freitag auf eine Wache gekommen, um eine Körperverletzung zu melden, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Er gab an, dass mehrere Personen ihn angegriffen und am Knie verletzt hätten.