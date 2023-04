Allianz sicherer Hauptbahnhof: Eine Streife von Hochbahn-Wache, Polizei, DB Sicherheit und der Bundespolizei im Obergeschoss er Wandelhalle. Foto: dpa up-down up-down Sicherheitsoffensive in Hamburg Hamburger Hauptbahnhof: Bundespolizei kündigt Verbot von Waffen und Kontrollen an Von Guido Behsen | 12.04.2023, 17:18 Uhr

Die Sicherheitsoffensive am Hamburger Hauptbahnhof geht in die nächste Phase: Im Rahmen einer Allgemeinverfügung wird die Bundespolizei am kommenden Wochenende verstärkt auf Waffen kontrollieren. Verstöße gegen das Verbot werden sanktioniert.