Bundesamt: Schlickverklappung nicht beschleunigbar Von dpa | 17.01.2023, 13:58 Uhr

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sieht keine Möglichkeit zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens zur Verklappung von Elbschlick in der ausschließlichen Wirtschaftszone. „Meine subjektive Einschätzung ist, dass sich das nicht beschleunigen lässt“, sagte BSH-Vize Bernd Brügge am Dienstag in Hamburg. Es müssten alle Beteiligten gefragt, die Umweltbelange geprüft und auch eine gewisse Akzeptanz geschaffen werden. „Da rechne ich nicht damit, dass man das so eben in einer relativ kurzen Zeit schaffen kann“, sagte Brügge.