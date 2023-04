Bürgerschaft Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Sitzung Bürgerschaft debattiert über Rede der Parlamentspräsidentin Von dpa | 26.04.2023, 02:48 Uhr

Die Hamburgische Bürgerschaft wird sich am Mittwoch (13.30 Uhr) mit der Rede von Parlamentspräsidentin Carola Veit zur Machtergreifung der Nationalsozialisten vor 90 Jahren befassen. Die AfD sah sich darin vor zwei Wochen angegriffen, sie wirft Veit „Patriotenbeschimpfung und andere Verdrehungen“ vor und will das zum Thema der Aktuellen Stunde machen. Veit räumte ein, sie habe in ihrer Rede Aussagen von AfD-Politikern in einem Fall falsch wiedergegeben. Sie bedauerte den Fehler.