Für die Aktuelle Stunde stehen insgesamt 75 Minuten Redezeit zur Verfügung. Sollte nach den ersten beiden Themen noch Zeit übrig sein, wollen SPD und Grüne über den beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sprechen. „Geeint gegen den Terror: Hamburg steht fest an der Seite der Menschen in Israel“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen. In den Debatten im Anschluss geht es unter anderem um das Landesprogramm Kita-Plus, ein Routingtool für barrierefreie Wegstrecken, den Medienstaatsvertrag und die Reaktivierung der Bahnverbindung Bergedorf-Geesthacht.