Bürgermeister Tschentscher: Hilfe für Erdbeben-Opfer Von dpa | 12.02.2023, 15:48 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat um Hilfe für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gebeten. In einem Gespräch mit Emine Derya Kara, Generalkonsulin der Republik Türkei in Hamburg, hat er die Unterstützung Hamburgs im Rahmen der bundesweit koordinierten Katastrophenhilfe zugesichert.