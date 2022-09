Nach dem Tod der britischen Königin tragen sich Menschen in das Hamburger Kondolenzbuch ein. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Auch Tschentscher kondoliert 570 Bürger tragen sich in Hamburger Kondolenzbuch für die Queen ein Von dpa | 12.09.2022, 14:03 Uhr

In Hamburg hatten sich am Freitag Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher als erste in das Kondolenzbuch eingetragen.