Fahrradverkehr Bürger stellen Fahrradinfrastruktur schlechtes Zeugnis aus Von dpa | 25.11.2022, 15:14 Uhr

Trotz erheblicher Bemühungen der Stadt kommt Hamburg beim Fahrradverkehr laut einer Umfrage nicht voran. So gaben lediglich 34 Prozent der Befragten an, dass ihnen in der Hansestadt ausreichend sichere Radwege zur Verfügung stehen, wie die Umweltorganisation BUND am Freitag mitteilte. Bei der Bewertung der Fahrradinfrastruktur sei Hamburg damit das Schlusslicht unter den Bundesländern - noch hinter Berlin (40 Prozent) und weit hinter Bremen (80 Prozent), heißt es in dem von der Allianz pro Schiene, vom BUND-Bundesverband und vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat in Auftrag gegebenen bundesweiten „Mobilitätsbarometer“. Für die repräsentative Studie befragte das Forschungsinstitut Kantar im Oktober mehr als 2000 Menschen ab 14 Jahren in ganz Deutschland.