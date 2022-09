S-Bahn Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Pendelverkehr Brückenreparatur: Kein S-Bahnverkehr über Elbe am Samstag Von dpa | 17.09.2022, 02:48 Uhr

Vor dem Abschluss einer Brückenreparatur wird der Hamburger S-Bahnverkehr über die Elbe am Samstag für 24 Stunden vollständig unterbrochen. Von 1.00 Uhr am Samstag bis 1.00 Uhr am Sonntagmorgen werde auch der eingleisige Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt ausfallen. „Wir wollen die Arbeiten trotz des Hafengeburtstags durchführen, um den regulären S-Bahn-Verkehr möglichst schnell wieder anbieten zu können“, teilte die Deutsche Bahn mit. Ab Montag sollen die Züge der Linien S3 und S31 zwischen den Haltestellen Hammerbrook und Wilhelmsburg wieder im gewohnten Fünf-Minuten-Takt verkehren.