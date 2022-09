Wertvoller Brief aus Hamburg von 1859 im Angebot. Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Startgebot 60.000 Euro Wertvoller Brief aus Hamburg von 1859 wird versteigert: Bietergefecht erwartet Von dpa | 17.09.2022, 09:22 Uhr

Es ist eigentlich nur ein Brief, der 1859 von Hamburg nach New York ging. Doch das Startangebot dafür liegt bei 60.000 Euro. Und das Aktionshaus erwartet ein Bietergefecht, das den Preis noch deutlich nach oben treibt. Darum ist das Papier so wertvoll.