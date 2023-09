Notfälle Brennende Lok legt Bahnverkehr im Süden Hamburgs lahm Von dpa | 02.09.2023, 14:54 Uhr Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Ein Brand in einer Diesellok im Bahnhof Hamburg-Neugraben hat am Freitagnachmittag zu erheblichen Behinderungen im S-Bahn- und Fernverkehr der Bahn geführt. Nach ersten Ermittlungen kam es bei dem Zug auf der Fahrt von Hamburg-Harburg nach Cuxhaven zu einem technischen Defekt, in dessen Folge ein Feuer ausbrach, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Aufgrund der Hitzeentwicklung habe sich die Oberleitung gelöst und sei auf einer Länge von etwa einem Kilometer heruntergefallen.