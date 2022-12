Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brennende Gartenlauben in Hamburger Kleingartenanlage Von dpa | 04.12.2022, 11:01 Uhr

Mehrere Gartenlauben haben in einer Kleingartenanlage in Hamburg-Billwerder gebrannt und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt fünf Gartenlauben brannten am frühen Sonntagmorgen, davon sind zwei komplett ausgebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Die Ermittlungen zur Höhe des Schadens und zur Brandursache laufen nach Angaben der Polizei.