Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild Hamburg Brennende Container in Hamburg-Wilhelmsburg Von dpa | 24.01.2023, 07:08 Uhr

Zwei Container haben im Hafenbereich von Hamburg-Wilhelmsburg gebrannt. Große Mengen an Rauch die am frühen Dienstagmorgen in die Luft stiegen, entstanden durch brennendes Isoliermaterial, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Da die Container auf der zweiten und dritten Ebene lagerten, waren die Löscharbeiten etwas beschwerlicher. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden.