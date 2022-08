Wegen einer Sperrung kommt es zu großen Verkehrsaufkommen. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild FOTO: Georg Wendt up-down up-down Verkehr Brandschaden an S-Bahnbrücke unklar: Pendelverkehr stockt Von dpa | 15.08.2022, 14:54 Uhr

Eine Woche nach einem Lastwagenbrand an der Hamburger S-Bahnstation Elbbrücken ist das Ausmaß des Schadens an einer der Brücken weiterhin unklar. „Nach den ersten Fachgutachten können wir heute noch keine weiteren Informationen geben“, teilte eine Bahnsprecherin am Montag mit. Der eingleisige Pendelverkehr zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg über die Elbe bleibe bestehen. Die Sprecherin kündigte verlässliche Informationen für Dienstagnachmittag an. „Bis dahin bitten wir um Geduld.“