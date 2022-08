PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Hamburg Brände in Gewerbegebieten Von dpa | 08.08.2022, 08:45 Uhr

Im Hamburger Süden ist es in der Nacht zum Montag zu zwei Schwelbränden in Gewerbegebieten gekommen. In einer Kakaofabrik im Stadtteil Veddel gab es kurz nach Mitternacht einen Schwelbrand in einem Silo, dessen 51 Tonnen Inhalt nun aufwendig geleert werden müssen, wie die Hamburger Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Das Feuer sei an einem Förderband entstanden.