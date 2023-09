Hamburg Brand in Wandsbeker Autowerkstatt löst NINA-Warnmeldung aus Von dpa | 22.09.2023, 08:12 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein größerer Brand in einer Autowerkstatt in Wandsbek hat am frühen Freitagmorgen eine amtliche Warnmeldung über die Warn-App NINA ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung habe es das Risiko einer Rauchvergiftung für die Stadtteile Hohenfelde, Eilbek, Hamm, Uhlenhorst und Barmbek-Süd gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mit.