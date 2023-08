Verkehr Brand in Regionalzug am Bahnhof Hamburg-Harburg Einzelfall Von dpa | 08.08.2023, 17:34 Uhr Metronom Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das in einem Schaltkasten eines Metronom-Zugs ausgebrochene Feuer ist nach Einschätzung des Eisenbahnunternehmens ein Einzelfall gewesen. „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich dieser Defekt an einem anderen Alstom-Zug der Eisenbahngesellschaft Metronom wiederholt“, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der betroffene Waggon könne ersetzt werden, so dass der Zugverband am Mittwoch wieder zur Verfügung stehe.