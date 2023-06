Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Hamburg Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet sechs Personen Von dpa | 25.06.2023, 09:23 Uhr

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Wilhelmsburg sind am Sonntagmorgen fünf Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr rettete insgesamt sechs Personen, darunter auch zwei Kinder, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach hatte es in der Wohnung einer vierköpfigen Familie gebrannt. Die Feuerwehr brachte die Familie und zwei weitere Erwachsene über das Treppenhaus sowie über eine Drehleiter in Sicherheit. Fünf der Personen, darunter auch die beiden Kinder, kamen laut den Angaben mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.