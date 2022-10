Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in Lagerhalle in Hamburg-Allermöhe Von dpa | 30.10.2022, 10:17 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Allermöhe ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Sonntag mitteilte, entstand das Feuer aus derzeit noch ungeklärten Gründen gegen Mitternacht. Um den Brandherd zugänglich zu machen, werde derzeit noch das Dach der Halle abgetragen. Die Löscharbeiten seien schwierig und dauerten auch am Morgen noch an. Die Polizei warnte vor starkem Rauch. Den Angaben zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt.