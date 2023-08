Großeinsatz in der Nacht Brand in Hamburger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet neun Bewohner Von dpa | 10.08.2023, 08:22 Uhr Nach dem Brand in einem Wohnhaus: Die Hamburger Feuerwehr bringt Kinder in Sicherheit. Foto: CitynewsTV up-down up-down

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag: In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Borgfelde brach ein Feuer aus. Neun Bewohner, darunter auch Kinder, mussten in Sicherheit gebracht werden.