Notfälle Brand in Hamburger Pflegeheim: Bewohner in Lebensgefahr Von dpa | 08.05.2023, 05:09 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hamburger Pflegeheim für Menschen mit Behinderung ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 75-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus, wie ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Montagmorgen sagte. Rund 70 Bewohner mussten zudem aus dem Haus geführt werden. Von ihnen wurde keiner verletzt.