In der Billstraße im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Autos gebrannt. Ein Fahrzeug sei komplett ausgebrannt, sieben weitere seien beschädigt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte.

Verletzte gab es demnach nicht. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, hieß es weiter. Die Brandursache war laut der Polizei zunächst unbekannt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und zwei Löschzügen vor Ort, da es vor etwa sechs Monaten in der Billstraße einen Großbrand gegeben hatte.