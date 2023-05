Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Brand in Doppelhaushälfte: Mann gerettet Von dpa | 17.05.2023, 13:59 Uhr

In Hamburg Bramfeld ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die benachbarte Haushälfte aber verhindern und einen Mann mit Brandverletzungen aus dem Gebäude retten, wie sie mitteilte. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.