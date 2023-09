Brände Brand im Steakhouse in St. Georg: Wohnhaus evakuiert Von dpa | 06.09.2023, 11:07 Uhr Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Die Küche eines Steakhouses in Hamburg St. Georg ist am Mittwochmorgen abgebrannt. Zwölf Hausbewohner mussten das Gebäude verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurden in einem Linienbus betreut. Verletzt wurde von den Hausbewohnern niemand. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz leicht an der Hand.