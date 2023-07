Bruce Springsteen beim Konzert in Düsseldorf am 21. Juni 2023. Foto: dpa up-down up-down Vor Show in Hamburg 10 Fakten über Bruce Springsteen: Sein größtes Konzert gab der Boss in Deutschland Von Dagmar Leischow | 10.07.2023, 12:04 Uhr

Wussten Sie, dass der „Boss“ es nicht mag, „Boss“ genannt zu werden? Vor dem Konzert von Bruce Springsteen in Hamburg am Wochenende hat unsere Redaktion 10 Fakten zum Rock-Superstar zusammengestellt – über Familie, Freunde und einen Auftritt in der DDR.