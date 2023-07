Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Fliegerbombe Blindgänger im Schanzenviertel: Polizei räumt Straße Von dpa | 17.07.2023, 16:49 Uhr

Bei Bauarbeiten im Hamburger Schanzenviertel ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort, twitterte die Polizei am Nachmittag. Zunächst wurde die Bartelsstraße geräumt. Anwohner wurden aufgefordert, sich an die Anweisungen zu halten. Weitere Einzelheiten über Bauart und Gewicht der Bombe oder eine mögliche Entschärfung waren zunächst nicht bekannt.