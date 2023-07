Blindgänger im Hamburger Schanzenviertel Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa up-down up-down Hamburg Blindgänger-Entschärfung: Räumung von Tim Mälzers Restaurant Von dpa | 17.07.2023, 20:25 Uhr

Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe in Hamburg muss am Montagabend das Restaurant „Bullerei“ von Tim Mälzer evakuiert werden. Das teilte der Koch und Unternehmer auf Instagram mit. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte das. Zuvor hatte die Feuerwehr darüber informiert, dass am Montagabend im Hamburger Schanzenviertel die Vorbereitungen für die Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg angelaufen sind.