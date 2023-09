Freizeit Blick hinter die Kulissen: „Gucken, wo Udo Lindenberg wohnt“ Von dpa | 10.09.2023, 15:55 Uhr | Update vor 47 Min. Udo Lindenberg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Das Fünf-Sterne Hotel „Atlantic“ hat am Sonntag seine Türen für Besucher geöffnet. Bei dem „Atlantic Discovery Day“ konnten die Menschen einen Blick hinter die Kulissen der Gastronomie des Hotels werfen. Nach kurzer Zeit bildete sich eine lange Schlange vor dem Eingang der Nobelherberge. „Wollen mal gucken, wo Udo Lindenberg wohnt“, sagte Heike Günther aus Schleswig-Holstein. Der Panik-Rocker lebt seit Jahrzehnten in einer eigenen Suite in dem Hotel.