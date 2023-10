Geschichte Bischöfin Fehrs beschwört Zusammenhalt in der Gesellschaft Von dpa | 03.10.2023, 11:20 Uhr | Update vor 44 Min. Tag der Deutschen Einheit in Hamburg – Gottesdienst Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs hat angesichts des Tags der Deutschen Einheit den Zusammenhalt in der Gesellschaft beschworen. „Lasst uns zusammenhalten, was derzeit in Politik und Gesellschaft so auseinanderdriftet“, mahnte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Dienstag in ihrer Predigt beim zentralen ökumenischen Festgottesdienst im Hamburger Michel. Das sei Aufgabe von allen - ob religiös oder nicht, Ost und West, in politischen Parteien, Klimaforen, Sportvereinen und in der Flüchtlingshilfe. „Gemeinsam nur bringen wir den Tanker durch das Meer der Zeiten, auf dem Strom des Lebens, das Gott für uns will.“