Hitzewelle im Norden Bis zu 34 Grad in Hamburg erwartet – Kliniken appellieren zur Vorsicht Von dpa | 07.07.2023, 12:46 Uhr

Der Sommer zeigt sich am Wochenende wieder von seiner heißen Seite. In Hamburg werden Temperaturen jenseits der 30 Grad erwartet. Entsprechend lang dürften die Schlangen an den Eisdielen und voll die Wiesen in den Freibädern werden. Kliniken haben eine Bitte an alle.