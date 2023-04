Einzelhandel Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild up-down up-down Einzelhandel Bijou Brigitte knüpft 2022 an Vor-Corona-Niveau an Von dpa | 26.04.2023, 16:01 Uhr

Der Modeschmuck-Händler Bijou Brigitte hat die tiefe Corona-Scharte ausgewetzt und knüpft mit den Ergebnissen 2022 wieder an das Niveau vor Ausbruch der Pandemie an. Entsprechend positiv ist der Ausblick für das laufende Jahr, in dem weiteres Wachstum erwartet wird. Der Umsatz lag 2022 bei 306,5 Millionen Euro, über 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern erreichte 46,3 Millionen Euro, wie die Bijou Brigitte modische Accessoires AG am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Unter dem Strich blieben 35,3 Millionen Euro.