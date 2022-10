Bienen Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Insekten Bienenfreunde aus ganz Deutschland zum Imkertag erwartet Von dpa | 08.10.2022, 09:16 Uhr

Bienen, Klima, Honig - das sind die Themen, die am Wochenende beim 66. Deutschen Imkertag in Hamburg im Fokus stehen. „Imker müssen sich ständig fortbilden“, sagte die Vorsitzende des Imkerverbands Hamburg, Edda Gebel, der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei besonders wichtig in Zeiten, in denen Imkern im Trend liege. „Imkern ist kein Meerschweinchenhalten“, betonte sie.