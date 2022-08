ARCHIV - Der Hamburger Verleger-Erbe Alexander Falk (r) sitzt mit seinem Verteidiger im Gerichtssaal. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Prozess BGH urteilt im Fall Falk nach Schuss auf Anwalt Von dpa | 17.08.2022, 01:49 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet heute, ob das Urteil gegen den Hamburger Verleger-Erben Alexander Falk nach einem Schuss auf einen Anwalt Bestand hat. Das Landgericht in Frankfurt am Main hatte den Internetunternehmer vor rund zwei Jahren wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen und eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verhängt. Dagegen ging der heute 53-Jährige in Revision. (Az. 2 StR 142/21)