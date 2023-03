Hamburg Altona - Feuer in Dachgeschosswohnung - eine Person verletzt Foto: HamburgNews/Höfig up-down up-down Brand in Hamburg Bewohner bei Zimmerbrand in Hamburg-Altona schwer verletzt Von dpa | 21.03.2023, 07:09 Uhr

Das Feuer in Dachgeschosswohnung in der Hamburger Holstenstraße rief die Feuerwehr auf den Plan. In dem Zimmer wurde ein Mann in den Flammen schwer verletzt.