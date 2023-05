Urteil im Prozess gegen Ex-Grünen-Bezirkspolitiker Foto: Daniel Reinhardt/dpa Pool/dpa up-down up-down Prozess Bewährungsstrafe für Ex-Grünen-Politiker wegen Untreue Von dpa | 17.05.2023, 14:01 Uhr

Der frühere Hamburger Grünen-Bezirkspolitiker Michael Osterburg ist vom Landgericht Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende im Bezirk Mitte habe sich der Untreue teils in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer, André Hienzsch, am Mittwoch. Er verurteilte den 55-Jährigen zudem dazu, den noch verbliebenen Schaden bei der Grünen-Bezirksfraktion in Höhe von über 10 000 auszugleichen.