Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Betrunkener stört Polizeikontrolle: Per Haftbefehl gesucht Von dpa | 09.06.2023, 07:57 Uhr

Einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann haben Bundespolizisten am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen. Bemerkt hatten die Beamten den 35-Jährigen am Donnerstagabend nur, weil dieser mehrmals eine andere Personenkontrolle störte, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann heraus, dass der Mann seit Mai gesucht wurde, weil er Geldstrafen für mehrere Beleidigungen nicht bezahlt hatte.