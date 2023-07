Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Betrunkener sitzt an Bahnsteigkante: Notbremsung Von dpa | 21.07.2023, 16:47 Uhr

Ein betrunkener 24-Jähriger hat sich im Hamburger Hauptbahnhof auf die Bahnsteigkante gesetzt, seine Beine baumeln lassen - und die Notbremsung einer S-Bahn verursacht. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Sicherheitsdienstmitarbeiter, die den Vorfall am Donnerstagnachmittag beobachtet hatten, brachten den jungen Mann dann aus dem Gefahrenbereich. Er wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,89 Promille.