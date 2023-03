Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Alkohol Betrunkener kommt mit fast fünf Promille in Polizeigewahrsam Von dpa | 08.03.2023, 18:24 Uhr

Mit einem beträchtlichen Atemalkoholwert von 4,98 Promille ist ein Mann am Bahnhof Hamburg-Harburg in polizeiliches Gewahrsam genommen worden. Der 50-Jährige war einer Streife der Bundespolizei am späten Dienstagabend aufgefallen. Nach Angaben der Beamten war er völlig orientierungslos und nicht mehr dazu fähig, seinen Weg allein fortzusetzen. Die Streifenpolizisten brachten ihn dann zum Bundespolizeirevier im Bahnhof, wo auch sein Atemalkoholwert gemessen wurde. Zur kontrollierten Ausnüchterung kam der 50-Jährige schließlich per Rettungswagen in ein Krankenhaus.