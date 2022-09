Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Schanzenstraße Betrunkener Autofahrer fährt fast in Polizisten Von dpa | 25.09.2022, 11:13 Uhr

Ein betrunkener Fahrer ist in der Hamburger Schanzenstraße mit seinem Auto auf eine Gruppe mit Polizistinnen und Polizisten zugesteuert. Er war zu schnell unterwegs und missachtete Anhaltesignale, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Es wurde versucht, das Auto zu stoppen. Bei dem Zwischenfall in der Nacht zu Sonntag wurde niemand verletzt.