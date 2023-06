Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Betrunkene am Hauptbahnhof: Mann ruft „Heil Hitler“ Von dpa | 02.06.2023, 12:49 Uhr

Zwei stark alkoholisierte Männer haben für Einsätze am Hamburger Hauptbahnhof gesorgt. Durch lautes Herumschreien geriet ein 36-Jähriger am späten Donnerstagabend in das Visier der Polizei. Der Mann habe sich kaum noch auf den Beinen halten können. Zur kontrollierten Ausnüchterung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, ein Atemalkoholtest ergab 3,24 Promille, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag mitteilte.