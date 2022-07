ARCHIV - Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Kriminalität Betrugsmasche mit gefälschtem Goldbarren: Frau in U-Haft Von dpa | 11.07.2022, 17:56 Uhr

Mit einem gefälschten Goldbarren soll eine Frau in Hamburg versucht haben, ein Pfandleihhaus zu betrügen. Der 100 Gramm schwere Barren wies jedoch mehrere Fälschungsmerkmale auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wäre die Masche nicht aufgefallen, hätte die 34-Jährige demnach knapp 4500 Euro ausgezahlt bekommen. Polizisten nahmen die Verdächtige nach dem Betrugsversuch am Samstag fest. Sie soll den Angaben nach für ähnliche Taten in Frankfurt/Main, Mannheim und Berlin verantwortlich sein. Dort habe sie mehr als 10.000 Euro erbeutet. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.