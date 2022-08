ARCHIV - Zwei Pflegekräfte schieben Patientinnen mit Rollstühlen über einen Krankenhausflur. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Corona-Pandemie Betretungsverbote wegen Impfpflichtverletzung verzehnfacht Von dpa | 10.08.2022, 07:23 Uhr

Hamburg setzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in der Pflege um. Wer sich nicht impfen lässt oder keine Befreiung von der Pflicht nachweisen kann, muss damit rechnen, nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zu dürfen. In weit über hundert Fällen ist das schon so.