Hochhausprojekt Betreiber von Bar auf Elbtower steht fest Von dpa | 14.07.2022, 11:44 Uhr

Die Betreiber der Bar auf der Aussichtsplattform im 55. Stock des Hamburger Elbtowers stehen fest: Wenn das Gebäude voraussichtlich 2025 fertig gestellt ist, wird die Nobu-Hospitality-Gruppe den Betrieb dann der wohl höchsten Hamburger Bar übernehmen, wie ein Sprecher des Projektentwicklers Signa Real Estate am Donnerstag in Hamburg sagte. Die Gruppe, an der auch der Schauspieler und Oscar-Preisträger Robert de Niro Anteile hat, ist zudem bereits als Betreiber des Hotels im Elbtower vorgesehen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.