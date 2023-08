DNA-Abgleich Bestätigt: Männliche Leiche ist der vermisste 15-Jährige Von dpa | 18.08.2023, 09:52 Uhr Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei dem am Mittwochvormittag beim Anleger Hamburg-Blankenese gefundenen Toten handelt es sich tatsächlich um den Jugendlichen, der vor einer Woche in der Elbe untergegangen ist. Das habe ein DNA-Abgleich nun bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 15-Jährige war am vergangenen Freitag in der Elbe in der Nähe des Falkensteiner Ufers untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Mehrstündige Suchaktionen blieben erfolglos.