Fotoprobe zu «ZOV - Der verbotene Bericht» Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Erstaufführung Bericht von russischem Ex-Soldaten am Altonaer Theater Von dpa | 01.05.2023, 00:18 Uhr

Regisseur Kai Hufnagel bringt heute auf der Foyerbühne des Altonaer Theaters die deutschsprachige Erstaufführung von Pawel Filatjews „ZOV - Der verbotene Bericht“ heraus. Darin schildert der russische Fallschirmjäger Filatjew, wie er in den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zog, nach zwei Monaten an der Front verwundet wurde - und beschloss, nicht mehr mitzumachen. Stattdessen schrieb er diesen Text, eine Innensicht über desaströse Zustände in der Armee.