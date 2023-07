Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnen Bereits knapp 20.000 Neuanträge auf Wohngeld in Hamburg Von dpa | 04.07.2023, 14:39 Uhr

Seit der bundesweiten Einführung des neuen Wohngelds Anfang des Jahres wurden in Hamburg bereits knapp 20.000 Neuanträge auf den Wohnkostenzuschuss gestellt. Über drei Viertel der Anträge sei bereits entschieden, sagte Staatsrätin Monika Thomas von der Stadtentwicklungsbehörde am Dienstag im Rathaus. Zwei Drittel davon seien positiv beschieden worden. Pro Woche kämen derzeit im Schnitt 500 bis 600 neue Anträge hinzu, sodass bis Jahresende von einer Verdreifachung der Wohngeldbezieher in Hamburg auszugehen sei. Vor der Umstellung lag ihre Zahl in Hamburg bei gut 11.600.