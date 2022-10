Beiersdorf Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Konsumgüter Beiersdorf erhöht Umsatzprognose Von dpa | 27.10.2022, 07:47 Uhr

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf wird dank einer anhaltend robusten Entwicklung optimistischer und erhöht seine Umsatzprognose. So soll das organische Wachstum 2022 bei neun bis zehn Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Dabei sind Währungs- sowie Portfolioeffekte ausgeklammert. Das Management zeigte sich zuversichtlich, das obere Ende der Spanne zu erreichen. Beiersdorf hob die Aussichten sowohl für die Konsumentensparte als auch für die Klebstoffsparte Tesa an. Der Ergebnisausblick bleibt unverändert.