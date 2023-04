Ein Storchenpaar sitzt in ihrem Storchennest auf dem Hof Eggers in Hamburg-Kirchwerder. In Hamburg könnte schon bald der erste Storchen-Nachwuchs in den Nestern nach Essen rufen. Mehrere Brutpaare haben bereits ihre Eier gelegt und brüten fleißig gemeinsam die Küken aus.

Foto: Marcus Brandt/dpa