Ein Bagger des Technischen Hilfswerks (THW) räumt Trümmer einer Schule beiseite. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Hamburg Behörde: Trotz Brand normaler Unterricht nächstes Schuljahr Von dpa | 07.07.2022, 17:54 Uhr

Nach der Gasexplosion im Verwaltungstrakt der Hamburger Stadtteilschule Finkenwerder geht die Schulbehörde zumindest bei den Schülerinnen und Schülern von einem normalen Unterrichtsbetrieb im neuen Schuljahr aus. Die Klassenräume selbst seien von dem Großbrand in der Nacht zum Mittwoch verschont geblieben, erklärte die Schulbehörde am Donnerstag. Das Gebäude, in dem sich auch das Lehrerzimmer und das Schulleitungsbüro befinden, ist dagegen teilweise eingestürzt.